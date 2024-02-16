Ще один житель поранений.

Російські окупаційні війська обстріляли с. Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківщини 16 лютого близько 12.20.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, загинув 52-річний чоловік, ще один житель отримав поранення. Також у селі пошкоджені житлові будинки.

Напередодні, 15 лютого, близько 16.10 російські військовослужбовці обстріляли с. Юрченкове Чугуївського району. Були пошкоджені будівлі сільськогосподарського підприємства.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Руйнування на Харківщині