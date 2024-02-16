МЗС назвало неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі

Речник МЗС підкреслив, що "будь-які намагання радикальними або антиринковими заходами послабити економіку України лише підважуватимуть здатність стримувати агресію Росії, створюватимуть додаткові загрози безпеці Польщі та її добробуту".

Міністерство закордонних справ вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі.

Як зазначив речник відомства Олег Ніколенко, серед останніх прикладів таких акцій - псування українського зерна на кордоні та вчорашня демонстрація фермерів у Вроцлаві із антиукраїнськими гаслами.

"Ці акції, на додаток до блокування польсько-українського кордону, не лише завдають численних збитків українській економіці, яка і так потерпає від російської агресії, але і порушують принципи українсько-польської солідарності. Українці платять своїми життями, аби польські та інші європейські міста жили в мирі. Це не має забуватися або сприйматися як належне", - наголосив Ніколенко.

Речник МЗС підкреслив, що "будь-які намагання радикальними або антиринковими заходами послабити економіку України лише підважуватимуть здатність стримувати агресію Росії, створюватимуть додаткові загрози безпеці Польщі та її добробуту".

Ніколенко додав, що українська сторона завжди виступала за конструктивний підхід вирішення питань, пов’язаних із транзитом зернових і торгівлею.

"Очікуємо, що аналогічного підходу дотримуватиметься і влада Польщі, зокрема і в питаннях ефективного запобігання протиправним діям проти українських вантажів, належного реагування на риторику, яка завдає шкоди двостороннім відносинам", - підкреслив речник українського міністерства.