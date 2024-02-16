Палата представників США пішла на канікули, допомога для України знову відкладається

Спікер Майк Джонсон так і не поставив на голосування документ про 60 мільярдів доларів для України.

Дива не сталося: спікер Палати представників США Майк Джонсон так і не поставив на голосування законопроєкт Сенату про виділення 60 мільярдів доларів підтримки для України, скасував усі голосування, заплановані на п'ятницю, і достроково відпустив конгресменів на канікули до 28 лютого.

Про це стало відомо з коментаря речника Білого дому Ендрю Бейтса для The Hill, у якому той заявив, що Джонсон "втік, замість того, щоб припинити завдавати шкоди нашій національній безпеці".

Бейтс також додав, що це "незаслужені канікули для того, хто допомагає вбивчій війні Росії та підриває наші стосунки з найближчими союзниками".

Офіційний акаунт Білого дому у мережі X відреагував на поведінку республіканців-трампістів яскравою ілюстрацією, де позиція президента Байдена зображена в прямому сенсі слова прямолінійною, а республіканців - манівцями "нам потрібні норми про кордон", "нам не потрібні норми про кордон", "ми не будемо голосувати без норм про кордон".

Фото: Акаунт Білого дому в мережі X