​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
Окупанти вдарили ракетами по Харківському району (оновлення)
Окупанти вдарили ракетами по Харківському району (оновлення)
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
ГоловнаПолітика

Спікер Палати представників США відкидає законопроєкт про допомогу для України без антиміграційних норм

Республіканець Майк Джонсон оприлюднив офіційну заяву саме в той час, коли в Сенаті точаться дебати щодо вкрай важливого для України документа

Спікер Палати представників США відкидає законопроєкт про допомогу для України без антиміграційних норм
Спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон
Фото: EPA/UPG

Спікер Палати представників США Майк Джонсон не бачить підстав для ухвалення законопроєкту про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню без норм, які б регулювали міграційну політику США на кордоні з Мексикою. Республіканець оприлюднив заяву у своєму акаунті в мережі X просто під час того, як Сенат проводить дебати щодо важливого для України документа.

Джонсон заявляє, що Сенат вчинив правильно, коли минулого тижня відмовився підтримувати законопроєкт, в якому, на його думку, "не було визнано, що національна безпека починається на нашому власному кордоні". Спікер вважає, що документ мав "повернутися на дошку для ескізів", натомість "версія Сенату все ще мовчить щодо найбільшої проблеми, з якою має справа наша країна".

За таких умов Джонсон переконує, що "Америка заслуговує кращого, ніж нинішній статус кво в Сенаті" та стверджує, що "Палаті представників доведеться самостійно продовжувати працювати над цими важливими питаннями". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies