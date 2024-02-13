Спікер Палати представників США відкидає законопроєкт про допомогу для України без антиміграційних норм

Республіканець Майк Джонсон оприлюднив офіційну заяву саме в той час, коли в Сенаті точаться дебати щодо вкрай важливого для України документа

Спікер Палати представників США Майк Джонсон не бачить підстав для ухвалення законопроєкту про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню без норм, які б регулювали міграційну політику США на кордоні з Мексикою. Республіканець оприлюднив заяву у своєму акаунті в мережі X просто під час того, як Сенат проводить дебати щодо важливого для України документа.

Джонсон заявляє, що Сенат вчинив правильно, коли минулого тижня відмовився підтримувати законопроєкт, в якому, на його думку, "не було визнано, що національна безпека починається на нашому власному кордоні". Спікер вважає, що документ мав "повернутися на дошку для ескізів", натомість "версія Сенату все ще мовчить щодо найбільшої проблеми, з якою має справа наша країна".

За таких умов Джонсон переконує, що "Америка заслуговує кращого, ніж нинішній статус кво в Сенаті" та стверджує, що "Палаті представників доведеться самостійно продовжувати працювати над цими важливими питаннями".