​Мінагрополітики України відреагувало на інцидент із розсипаним зерном на польському кордоні

Міністерство засудило такі дії і запросило польських фермерів до України пересвідчитись, у яких умоваж доводиться працювати українцям.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудило навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні та запросило польських фермерів приїхати до України.

"Ми уважно спостерігаємо за ходом розслідування даного інциденту, очікуємо на швидке встановлення та покарання винних", – заявили в міністерстві.

Там додали, що розуміють польських фермерів, які відстоюють власні інтереси в цивілізований спосіб, проте випадок знищення української пшениці "не має нічого спільного з мирними протестами ані з юридичної, ані з моральної точки зору".

"Вже два роки повномасштабного вторгнення українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами, зазнають величезних збитків. Вони здобувають це зерно надзвичайно важко і часом ціною свого життя", – наголосили у Мінагро.

Також запросили польських фермерів до України, щоб ті пересвідчилися, в яких умовах зараз працюють їхні українські колеги.

"4 мільйони малих фермерів в Україні готові поділитися своїм досвідом з польськими колегами", – повідомили у міністерстві.

У відомстві наголошують, що вдячні тим полякам, які допомагали і продовжують допомагати українському народу.Також висловили впевненість, що такі випадки не зможуть вплинути спільну боротьбу і підтримку польського народу, "яку ми відчуваємо протягом 2 років у війні проти російського загарбника".

Що відомо про інцидент