​Мінагрополітики України відреагувало на інцидент із розсипаним зерном на польському кордоні

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудило навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні та запросило польських фермерів приїхати до України.
"Ми уважно спостерігаємо за ходом розслідування даного інциденту, очікуємо на швидке встановлення та покарання винних", – заявили в міністерстві.
Там додали, що розуміють польських фермерів, які відстоюють власні інтереси в цивілізований спосіб, проте випадок знищення української пшениці "не має нічого спільного з мирними протестами ані з юридичної, ані з моральної точки зору".
"Вже два роки повномасштабного вторгнення українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами, зазнають величезних збитків. Вони здобувають це зерно надзвичайно важко і часом ціною свого життя", – наголосили у Мінагро.
Також запросили польських фермерів до України, щоб ті пересвідчилися, в яких умовах зараз працюють їхні українські колеги.
"4 мільйони малих фермерів в Україні готові поділитися своїм досвідом з польськими колегами", – повідомили у міністерстві.
У відомстві наголошують, що вдячні тим полякам, які допомагали і продовжують допомагати українському народу.Також висловили впевненість, що такі випадки не зможуть вплинути спільну боротьбу і підтримку польського народу, "яку ми відчуваємо протягом 2 років у війні проти російського загарбника".
Що відомо про інцидент
- Польські фермери, які протестують біля кордону з Україною, зупинили три вантажівки, у яких перебували українці, і висипали на дорогу зерно з машин.
- Після оформлення до Польщі в'їхали три вантажівки з громадянами України. Учасники протесту не пропустили транспорт далі і в якийсь момент відкрили причепи, внаслідок чого на дорогу висипалося зерно. Водії повернули назад у бік України.
- Польські фермери відновили блокування кордону після того як Єврокомісія рекомендувала продовжити "економічний безвіз" з Україною ще на рік.
- Після початку блокування станом на ранок 10 лютого на кордоні застрягли близько 1300 вантажівок.