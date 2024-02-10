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Володимир Кличко відвіз бійцям чергову партію допомоги – понад 130 дронів та ще один броньований автомобіль "Кобра"

Володимир Кличко пригнав броньований автомобіль "Кобра" вартістю 250 тисяч доларів, який допомогли придбати міжнародні партнери.

Володимир Кличко відвіз бійцям чергову партію допомоги – понад 130 дронів та ще один броньований автомобіль "Кобра"
Фото: https://kyiv.klichko.org

Волонтери "Української команди" разом з Володимиром Кличком привезли дрони та броньовик "Кобра" для захисників Донбасу. Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Української команди"..

130 FPV-дронів та квадрокоптерів Mavic-3 передали бійцям батальйону "Свобода", 28 бригаді Лицарів зимового походу та 72 бригаді Чорних Запорожців, повідомляє "Українська команда". 

"Дрони – це збережені життя наших воїнів. Захисники кажуть, що наша допомога дуже допомагає нищити окупантів та їхню техніку", – зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний. 

Володимир Кличко пригнав на передову броньований автомобіль "Кобра" вартістю 250 тисяч доларів, який допомогли придбати міжнародні партнери.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" та Володимир Кличко доставили броньовик "Кобра" та партію дронів в розташування 204 батальйону київської тероборони.

Також повідомлялося, що "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення надала допомогу вже понад 150 військовим підрозділам.

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