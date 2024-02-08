Рада Україна-НАТО на рівні міністрів оборони збереться 15 лютого

Рада Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, яка відбудеться у рамках дводенної зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі, збереться 15 лютого.
Про це йдеться на сайті Альянсу.
Засідання відбудеться у четвер, 15 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, що в Бельгії. Воно відбудеться у рамках зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.
Очікується, що в засіданні візьме участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, він виступить зі вступним словом.
- Рада Україна-НАТО – новий формат взаємин Північноатлантичного альянсу з Києвом, який започаткували на Вільнюському саміті в липні 2023 року. Перше засідання Ради відбулося 12 липня.
- Напередодні засідання Ради, 14 лютого, у штаб-квартирі Альянсу запланована 19-та зустріч Контактної групи з питань оборони України – формату "Рамштайн".
- Попередня, 18-та зустріч Контактної групи, відбулась в онлайн-форматі й була зосереджена на довгострокових потребах Києва.