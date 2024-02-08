Рада Україна-НАТО на рівні міністрів оборони збереться 15 лютого

Рада Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, яка відбудеться у рамках дводенної зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі, збереться 15 лютого.

Про це йдеться на сайті Альянсу.

Засідання відбудеться у четвер, 15 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, що в Бельгії. Воно відбудеться у рамках зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.

Очікується, що в засіданні візьме участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, він виступить зі вступним словом.