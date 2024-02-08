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Київрада розгляне перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних сил, - Кличко

За таку назву виступають кияни, керівництво Генштабу та ГУР, військові, зазначив Кличко.

Київрада розгляне перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних сил, - Кличко
Віталій Кличко

В рамках дерусифікації Повітрофлотський проспект сьогодні має бути перейменований на проспект Повітряних сил України. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні на засіданні Київради у рамках дерусифікації ухвалимо низку перейменувань столичних вулиць та проспектів. Частина з них тепер називатиметься іменами наших полеглих героїв та буде пов’язана з нашими Збройними силами. Зокрема, йдеться про перейменування Повітрофлотського проспекту в проспект Повітряних сил України», - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що назву «проспект Повітряних сил України» підтримують кияни і військові.  

«За таку назву виступають кияни, виступає керівництво Генштабу та ГУР, наші військові. Маємо звернення від них. І це питання ми вже обговорюємо давно. Тому, вважаю, що час вже поставити крапку. Повітряні сили щодня і щоночі боронять небо, збивають дрони та ракети, що летять на українські міста та села. І наші захисники заслуговують на те, щоб висловити їм шану і вдячність!» - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Києві перейменували 353 вулиці, кілька парків та 2 станції столичного метро. Також від назв, пов’язаних із країною-агресоркою, відмовились 14 загальноосвітніх шкіл, дві музичні школи та 25 бібліотек, повідомляє КМДА.

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