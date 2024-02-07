Порошенко закликав включити в порядок денний Ради закони про заборону російської церкви та захист бізнесу

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу з трибуни парламенту закликав включити в порядок денний сесії законопроєкти щодо заборони церкви московського патріархату та про захист бізнесу від тиску силовиків.

«Розпочалася нова сесія Верховної Ради, і в порядку денному ми знову не побачили життєво необхідних для нашої держави законопроєктів. Ми вимагаємо включити до порядку денного низку питань, які стосуються безпосередньо обороноздатності держави. Саме про це проєкти наших законодавчих ініціатив, які позбавляють тилових пацюків можливості тероризувати українське підприємницьке середовище. Це питання набагато ширше, ніж про бізнес-клімат. Це питання стосується всіх і кожного, бо йдеться про робочі місця, сплату податків, за рахунок яких, цих податків і фінансуються Збройні Сили України», – зазначив Порошенко.

Те саме стосується і закону про мобілізацію, зазначає експрезидент.

« Через 2 роки після вторгнення, через 10 років після початку війни, через 5 років після отримання Томосу у нас все ще існує лобі російської православної церкви, в тому числі в цьому залі, яке перешкоджає після успіху в першому читанні розглянути і прийняти як закон це важливе рішення – ліквідацію цієї ФСБ-шної структури», – наголосив Порошенко.

Він також закликав владу врешті-решт позбавитись від колишніх поплічників Януковича і відчепитися від Головкома Залужного.

«Я хотів би підтримати ініціативу Зеленського – ініціативу про перезавантаження влади. І тут мова точно не про Лапутіну. Бо за два тижні – 10-та річниця розстрілу Небесної Сотні. І заради пам`яті перших жертв російської агресії слід очистити всі державні установи, в першу чергу Офіс президента від недолюстрованих недобитків команди Януковича, ставлеників Портнова», – сказав Порошенко.

«Перестановки необхідні і в Кабміні аж до заміни його на технократичний уряд. І я дуже сподіваюся, що це буде здійснено шляхом формування уряду національної єдності. А Зеленському зараз у цих критичних умовах варто запросити лідерів парламентських фракцій для того, щоб обговорити рішучі дії для укріплення обороноздатності держави. І ще одне. Почніть із себе, а від Залужного відчепіться», – сказав пʼятий президент.