Закон про мобілізацію має вносити глава держави, – Порошенко

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради заявив, що «Європейська Солідарність» готова підтримувати законодавчі ініціативи щодо мобілізації, які внесе Верховний Головнокомандувач відповідно до Конституції України. Він закликав владу повернутися у правове поле, відновити повноцінний парламентаризм та припинити переслідування журналістів і опозиції, повідомляє пресслужба «ЄС.



«Команда «Європейської Солідарності» вдев’яте одноголосно підтримує рішення про продовження воєнного стану і мобілізації як проєкти, які подані Верховним Головнокомандувачем відповідно до Конституції України. Бо саме глава держави – це його конституційний обов’язок за статтею 106 – має подавати і вносити закони і поправки до мобілізаційного законодавства», – нагадав Петро Порошенко.

Зі змінами, поданими президентом, фракція «ЄС» готова працювати, зазначив лідер фракції. Він закликав уберегти парламент від тиску, повернувши журналістів у кулуари Верховної Ради й відновити пряму трансляцію засідань .

«По-третє, повернути годину запитань до уряду. Чому вони приходять сюди лише на демонстрацію замість того, щоб парламент реалізовував парламентський контроль? По-четверте, ухваліть законопроєкти про українську церкву, про захист суб’єктів господарювання – після величезного скандалу з бізнесом, про захист журналістів, про захист громадських діячів. І припиніть слідкування не лише за журналістами, а й за опозиційними депутатами. Вистачить», – закликав Петро Порошенко.