​Як реформа держслужби змінила зарплати чиновників в областях?

У Державному бюджеті на 2024 рік законодавець передбачив, зокрема і реалізацію реформи оплати праці шляхом визначення чітких складових заробітної плати, де варіативна складова (премія) становитиме лише 30%. І все б нічого, якщо б посадові оклади, до яких премія нараховується, становили достатній рівень у співвідношенні до посадових обов’язків, рівня відповідальності та обмежень для державних службовців.

На сьогодні в Україні виникла глобальна проблема у сфері оплати праці державних службовців , яка вже стала причиною масового відтоку кваліфікованих кадрів.

Наприклад, достойні посадові оклади для державних службовців встановлені лише на центральному рівні: Кабінету міністрів України, Секретаріату Кабінету міністрів України, міністерств, центральних органів виконавчої влади, та територіальні органи лише тих ЦООВ, які знаходяться у сфері управління Міністерства фінансів України.

Фото: Кабмін Засідання уряду України

Натомість на обласному рівні (ОВА), посадовий оклад до прикладу головного спеціаліста відділу діловодства, відділу мобілізаційної роботи та багатьох інших становить 10 309 грн. При наявності максимальної вислуги років та встановленні максимальної премії такий працівник може отримати не більше 13,5 тис.грн. До порівняння у 2023 році із врахуванням надбавок він отримував 17 тис.грн.

На районному ж рівні (РДА) ситуація ще гірша. Заробітна плата спеціаліста такого ж рівня при відрахуванні податків становитиме 11 тис.грн. «на руки». І мова йде про тих спеціалістів, які мають максимальну вислугу років на державній службі,

Постає тоді питання – як залучити молодь на державну службу, коли у них на аналогічних посадах на обласному рівні заробітна плата становитиме менше 11 тис.грн., а на районному – менше 9 тис.грн.

Мінфін аргументує «покращення» умов оплати праці виділеним із державного бюджету фінансовим ресурсом. Він справді в 2024 році є більшим за 2023 рік. Однак, фінансовий ресурс, виділений Мінфіном в 2024 році виділено із розрахунку фактичної чисельності працівників ОВА та РДА станом на 1 липня 2023 року та з додатковими 10%. Однак, за період з 1 липня до кінця 2023 року кількість вакансій (тобто фактично звільнень) в ОВА та РДА збільшилась на більш ніж 10% від штатної чисельності працівників.

Пошук спеціалістів на заміщення вакантних посад триває місяцями, а робота у цей час розподілена між працівниками, які залишились працювати. Для прикладу, станом на 31.12.2022 року кількість вакантних посад в ОВА складала 68 одиниць (8,7% від штатної чисельності працівників), а у РДА 222 одиниці (19,2% від штатної чисельності працівників). Станом на 31.12.2023 року такі цифри збільшились: ОВА – 104 (13,3%) та РДА – 313 (27%). Як бачимо, з року в рік охочих працювати на благо держави все менше.

Фото: loda.gov.ua Львівська ОВА

У 2023 році за рахунок надбавки за інтенсивність можна було підвищити рівень заробітної плати тих спеціалістів, які продовжили працювати і у яких зросло навантаження через відтік кадрів. У 2024 році через чіткі обмеження складових заробітної плати, стало неможливо здійснити доплату за додаткове навантаження. Тобто, реформа навіть не дає можливості використати фінансовий ресурс який зберігся на місцях у зв’язку із звільненнями працівників.

Виплату за додаткове навантаження згідно із ст.31 ЗУ «Про державну службу» можна здійснювати лише із одночасним оголошенням конкурсу. А в умовах воєнного стану це неможливо. На час дії воєнного стану є норма, яка не зобов’язує призначати осіб на конкурсній основі. Але пошук відповідних спеціалістів може тривати місяцями, в той час коли працівники ОВА чи РВА виконують понаднормову роботу.

До прикладу, якщо у відділі із штатною чисельністю 5 осіб залишиться працювати 2 особи, вони будуть змушені виконувати обов’язки 5 осіб, а отримувати заробітну плату за 2 осіб. і це при тому що рівень заробітної плати із 17 тис.грн. у 2024 році перетворився у 13,5 тис.грн. Чи довго «протримаються» ці дві людини?

Обласні військові адміністрації ще минулого року почали бити на сполох і марно писали листи в різні установи (НАДС, Мінфін, КМУ) щодо нового проєкту постанови.

Заробітні плати за січень 2024 року зменшились у ВСІХ державних службовців ОВА, а найкритичніше у молодих спеціалістів.

В одній з публікацій очільниця НАДС Наталія Алюшина стверджує, що «жахіття тієї системи, яка була раніше, полягало в наступному: якщо ти не догодив керівнику, то тобі платять твій посадовий оклад – два прожиткові мінімуми, вислуга років (якщо вона є) і ранг».

Фото: Олександр Задніпряний/Mind Очільниця Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина

Але ніхто не бере до уваги той факт, що до 2024 року керівник міг встановити більшу надбавку працівнику, який виконував роботу за двох і натомість зменшити, чи взагалі не встановити надбавку працівнику, який не виконав, чи неналежним чином виконував свої посадові обов’язки. В нормального керівника відсутнє поняття «догодив» чи «не догодив», а справився чи не справився зі своїми обов’язками. Краще б було доопрацювати механізм звільнення із державної служби тих працівників, які неналежно виконують свої посадові обов’язки, і яких за сьогоднішнім законодавством звільнити практично неможливо.

До 2024 року головні спеціалісти у будь якому структурному підрозділі ОВА мали однаковий посадовий оклад, а керівники на місцях, знаючи їх реальне навантаження, могли регулювати кінцевий розмір заробітної плати кожного.

Зараз ж, відповідно до Постанови КМУ №1109 та №1409 посадовий оклад головного спеціаліста внутрішнього аудиту або юридичного підрозділу становить 13633 грн., а посадовий оклад працівника підрозділу оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення, робота яких пов’язана із інформацією з обмеженим доступом і на якого в час воєнного стану припадає найбільше навантаження, становить лише 10309 грн. Така градація не піддається жодній логіці та здоровому глузду.

Наприкінці січня Кабмін вніс зміни і дозволив обласним та районним адміністраціям збільшувати оклади своїх працівників удвічі завдяки коштам місцевих бюджетів. Як тепер збільшувати зарплатню, якщо бюджети сформовані ще минулого року? Перезатверджувати їх?

Схоже на те, що тягар своєї невдалої реформи держслужби Кабмін переклав на плечі місцевих бюджетів, замість того щоб врахувати пропозиції ОВА та глобально вирішити проблему.

Окрім того, журналісти вже зазначили, що у прикінцевих положеннях до закону про держбюджет Мінфін записав себе, Мінекономіки, Мінцифри та Мін'юст до вищого типу, ніж решта міністерств, оскільки саме вони аналізують та погоджують усі рішення уряду. Ціна питання – плюс 30% до зарплати.

Натомість у НАДС зазначають, що в реформі оплати праці, яку вони розробляли, такого пункту не було. Він з’явився у версії, яку Міністерство фінансів внесло в держбюджет.

І таке твердження вже справді відповідає дійсності. Бо окрім вищенаведених органів влади Мінфін підвищив у схемі посадових окладів і територіальні органи ЦОВВ обласного рівня, які знаходяться у сфері їх управління. Тепер працівники цих органів влади, юрисдикція яких поширюється теж до прикладу лише на територію Львівської області матимуть вдвічі більші заробітні плати, ніж працівники ЛОВА. А може Мінфін все ж розуміє яким мав би бути посадовий оклад державного службовця обласного рівня?

Підсумовуючи все, можна зробити висновок що ні «єдиних підходів в оплаті праці державних службовців», ні «справедливих підходів», ні «конкурентної заробітної плати» в результаті реформи на обласному та районному рівні не вийшло. Заробітна плата працівників ОВА та РДА стала вже нижчою за заробітну плату працівників більшості сільських та селищних рад. Тому ми і надалі будемо мати відтік професійних кадрів на обласному та районному рівнях. Чи йтимуть працювати на державу кваліфіковані молоді кадри – питання риторичне.