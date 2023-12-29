Із 1 січня зміниться система нарахування зарплати держслужбовцям, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Україним Денис Шмигаль анонсував зміни у системі оплати праці держслужбовцям із 1 січня 2024 року.

"Ніхто з керівників тепер за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати. Тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% – премії", – повідомив прем’єр на засіданні Уряду.

За його словами, нова система охопить як державні органи з юрисдикцією на всю Україну (міністерства, Секретаріат Кабінету Міністрів, Офіс Президента), так і регіональні органи (обласні та районні адміністрації).

Також із 1 січня ми скоротять кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.

Такі кроки, за оцінками Міністерства фінансів, дозволить зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки й оборони.