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Уряд погодив законопроєкт про перезавантаження БЕБ. ЦПК попередило про ризики в цій версії проєкту

Тепер його має розглянути парламент.

Уряд погодив законопроєкт про перезавантаження БЕБ. ЦПК попередило про ризики в цій версії проєкту
Фото: Пресслужба Бюро економічної безпеки

Уряд погодив і передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт про перезавантаження роботи Бюро економічної безпеки. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Документ пропонує, щоб лише БЕБ та НАБУ могли порушувати питання проведення перевірок фінансово-господарської діяльності бізнесу незалежно від його форми власності. 

"А також – виключити Нацполіцію та СБУ з переліку органів державного фінансового контролю. Пропонуємо нову процедуру обрання директора БЕБ. Залучаємо до цього процесу наших міжнародних партнерів", – сказав він.

Шмигаль стверджує, що ці зміни направлені на посилення верховенства права та покращення інвестиційного клімату в нашій державі. Водночас у Центрі протидії корупції назвали цей законопроєкт вигідним заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, якого журналісти називали тіньовим куратором правоохоронних органів.

"У жовтні фінансовий комітет парламенту погодив законопроєкт про справжню реформу БЕБ. З відбором керівника на прозорому конкурсі, з переатестацією ключового персоналу", – зазначили в ЦПК.

Однак цей варіант відкинули, після чого створили урядовий законопроєкт. За словами голови ЦПК, урядовий Ззаконопроєкт не містить норми, які забезпечують очищення БЕБ від недоброчесних співробітників. Порядок переатестації визначатиме уряд.

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