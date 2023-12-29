Ще двох підозрюваних суддів Київського апеляційного суду відсторонили у справі про можливе отримання хабарів

Загалом чотирьох суддів цього суду підозрюють у отриманні хабарів за скасування арешту майна в справі колишнього керівника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. На сьогодні усі четверо підозрюваних суддів відсторонені від здійснення правосуддя.

Вища рада правосуддя до 30 січня 2024 року відсторонила від здійснення правосуддя суддів Київського апеляційного суду В’ячеслава Дзюбіна і Ігора Паленика, яких підозрюють у отриманні неправомірної вигоди.

Відповідне рішення ухвалили члени Вищої ради правосуддя під час засідання 29 грудня, на якому розглядалося відповідне клопотання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, передає Укрінформ.

“Вища рада правосуддя вирішила клопотання заступника генерального прокурора, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка задовольнити частково. Тимчасово, до 30 січня 2024 року, відсторонити суддю Київського апеляційносу суду Паленика Ігоря Григоровича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності”, - оголосив доповідач у даній справі очільник ВРП Григорій Усик.

Водночас пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури інформує: «29 грудня 2023 року Вища рада правосуддя задовольнила клопотання керівника САП та відсторонила від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності ще одного суддю Київського апеляційного суду, який разом з іншими трьома суддями цього суду підозрюється в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол. за ухвалення рішення про скасування арешту майна. Строк відсторонення - до 30.01.2024».

У пресслужбі ВРП уточнили Укрінформу, що першим члени ради відсторонили суддю Дзюбіна.

На сьогодні усі четверо підозрюваних суддів відсторонені від здійснення правосуддя. Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи до до усіх чотирьох підозрюваних.

Що відомо про викриття суддів Київського апеляційного суду