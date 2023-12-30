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Окупаційні війська РФ "накрили вогнем" Херсон та Берислав

На житлові квартали Берислава скинули щонайменше шість боєприпасів.

Окупаційні війська РФ "накрили вогнем" Херсон та Берислав
Фото: Національна поліція

Мирне населення правобережжя Херсонщини знову атакували військові РФ. Поліція зафіксувала 9 військових злочинів проти жителів Херсонської області.

Про це повідомляють у Національній поліції.

"Окупанти вкотре атакували з безпілотників Берислав, на житлові квартали скинули щонайменше шість боєприпасів. Внаслідок вибухів отримав поранення 70-річний чоловік та значно пошкоджено службовий автомобіль поліції, працівники не постраждали", – пишуть правоохоронці. 

Фото: Нацполіція

У Шуменському мікрорайоні внаслідок артобстрілу поранено трьох чоловіків віком 44, 51 та 72 роки, руйнувань зазнали сім багатоповерхових будинків, гаражі й автомобіль.У Корабельному районі пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та гуртожиток навчального закладу.

Фото: Нацполіція

Два багатоповерхові будинки, сім автомобілів та адмінбудівля зруйновані у Таврійському районі.

Фото: Нацполіція

Росіяни постійно обстрілюють Херсон і область з окупованої території. Сили оборони в листопаді змогли закріпитися на деяких позиціях на лівобережжі, аби відсунути ворога якомога далі та убезпечити мирних від постійних ударів.

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