​З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 513 українських дітей

З початку повномасштабної збройної агресії РФ в Україні загинули 513 дітей, понад 1 680 дітей постраждали. Лише внаслідок вчорашньої масованої атаки по Україні поранень зазнали шестеро неповнолітніх.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У Генпрокуратурі зазначили, станом на ранок 30 грудня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 513 неповнолітніх загинули й понад 1 167 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

В Офісі генпрокурора додали, що 29 грудня внаслідок масованого російського обстрілу українських міст постраждали шестеро дітей.

Вказані цифри не остаточні, адже триває робота з їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждали у Донецькій — 497, Харківській — 304, Херсонській — 141, Київській — 129, Дніпропетровській — 105, Запорізькій — 100, Миколаївській — 97, Чернігівській — 72, Луганській — 67.