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У Чорному морі РФ тримає 3 ракетоносії

Загалом в акваторії Чорного моря перебувають 8 російських кораблів.

У Чорному морі РФ тримає 3 ракетоносії
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Станом на ранок 30 грудня Росія тримає в акваторії Чорного моря 8 кораблів, 3 з них – ракетоносії "Калібрів" із загальним залпом до 16 крилатих ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

"В Чорному морі 8 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 16 ракет, в Азовському морі 1 ворожий корабель, в Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 16 ракет", – ідеться у дописі ВМС.

Фото: ВМС України

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