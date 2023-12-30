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Умєров і Остін обоговорили ситуацію на фронті

НАТО продовжить підтримку України у боротьбі проти російського агресора.

Умєров і Остін обоговорили ситуацію на фронті
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном на тлі масованого обстрілу РФ по території України. Також союзники обговорили ситуацію на фронті.

Про це розповів речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

"Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III сьогодні по телефону розмовляв з міністром оборони України Рустемом Умеровим, щоб обговорити жорстокі повітряні атаки Росії на Україну та ситуацію на фронті. Держсекретар Остін пообіцяв, що Сполучені Штати, НАТО та союзники України залишатимуться непохитними у підтримці боротьби України проти Росії", – ідеться у повідомленні.

Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт.

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