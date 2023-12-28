Львівська облрада не підтримала звернення на захист Ірини Фаріон

Депутати Львівської облради не проголосували за звернення на підтримку професорки, мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це повідомляє zaxid.net.

Депутати від “Свободи” внесли проєкт звернення до Верховної Ради та Кабміну про неприпустимість переслідування захисників української мови. У ньому йшлося про вимогу припинити цькування їхньої однопартійки Ірини Фаріон.

“Історія ганебного цькування мовознавиці, професорки Ірини Фаріон – вражаючий приклад репресій проти тих, хто рішуче обстоює державний статус української мови та національний розвиток України. Ми вимагаємо припинити переслідування Ірини Фаріон. Не можна допустити, щоб в Українській державі карали українців за українську мову!” – йдеться в проєкті, оприлюдненому на сайті облради.

Депутати двічі голосували за запропонований проєкт, однак рішення не пройшло. Підтримали це звернення лише 33 депутати із потрібних для ухвалення рішення 43.

Що передувало