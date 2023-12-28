Залякування з боку Кремля мають протилежний ефект, – голова делегації в ПА НАТО

Допомога для України від партнерів буде зростати.

Кремль цього року не досягнув в Україні жодних стратегічних цілей, він може говорити тільки про незначні тактичні здобутки на полі бою.

"Путін показує, що готовий іти до кінця, далі продовжувати війну, але всі ці залякування мають протилежний ефект – і в кінці року наші партнери активізувалися, зокрема в Європейському Союзі" , – заявив народний депутат, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

Політик зазначив, що "цивілізований світ активізується й продовжує тиснути на економіку РФ санкціями, щоб путінський режим не мав ресурсів для війни".

За його словами, провідні світові політики говорять про те, що необхідно посилювати підтримку України. Також навів приклад збільшення удвічі бюджету допомоги нашій державі з боку Німеччини.

Як зазначив Чернєв, війна розгортається в напрямку того, у кого сильніша воля – у партнерів чи в Росії. Тому допомога буде не тільки продовжуватися, а й зростати.

Проте політик зауважує, що Росію не варто недооцінювати.

"Російська економіка сьогодні страждає від санкцій, але недооцінювати ворога не можна, адже ресурс у нього доволі великий", – наголосив народний депутат.

Попри це, економічні обмеження проти країни-агресора будуть розширюватися, адже "без економіки російська армія не зможе продовжувати війну".