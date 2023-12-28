Польський прем'єр Дональд Туск планує відвідати Київ

Туск проситиме перевізників “не блокувати кордон з огляду на війну в Україні, адже ситуація є драматичною”.

Польський прем'єр Дональд Туск під час візиту до Києва ппланує обговорити, зокрема, питання блокади кордону.

Про це розповів сам голова уряду Польщі Дональд Туск, передає Укрінформ.

“Ми готуватимемо цей візит таким чином, щоб під час моєї зустрічі з Президентом (Зеленським – ред.) було зрозуміло, що ми можемо досягти”,- зазначив Туск.

Також він висловив сподівання, що привезе з Києва “серйозну пропозицію”, щоб полегшити життя польських перевізників.

Тому Туск проситиме перевізників “не блокувати кордон з огляду на війну в Україні, адже ситуація є драматичною”.

Крім того, голова польського уряду додав, що українська сторона представила декілька пропозицій щоб полегшити становище польських водіїв. Втім, на їх думку, ці пропозиції є недостатніми.

Дональд Туск нагадав, що раніше Євросоюз скасував транспортні обмеження для України, щоб допомогти українцям через повномасштабну війну. Це рішення підтримав попередній польський уряд, і він на їхньому місці зробив би так само.

Повернення до системи видачі дозволів для України на вантажні перевезення у видимій перспективі Туск назвав нереальним.

“Не думаю, що на європейському рівні до червня щось можна радикально змінити і я про це говорю відверто. Але операційно можна дуже багато вирішити для польських водіїв у порозумінні з українцями”,- підкреслив Туск, і запевнив, що його уряд дуже серйозно переймаємося "безконтрольним експортом" українських сільськогосподарських продуктів на польський ринок.

Водночас, Туск не бачить приводів, аби псувати через це польсько-українські відносини, і наголосив, що можна і зберегти хороші відносини між Варшавою і Києвом, і захистити польських фермерів.

Останні події щодо блокування українсько-польського кордону: