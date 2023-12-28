Зеленський вважає, що закон про мобілізацію треба обговорювати публічно, а не "в кулуарах"
Зеленський вважає, що закон про мобілізацію треба обговорювати публічно, а не "в кулуарах"
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Троє ексдепутатів втекли з України по системі "Шлях", – розслідування NGL.media
Троє ексдепутатів втекли з України по системі "Шлях", – розслідування NGL.media
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
ГоловнаПолітика

Польський прем'єр Дональд Туск планує відвідати Київ

Туск проситиме перевізників “не блокувати кордон з огляду на війну в Україні, адже ситуація є драматичною”.

Польський прем'єр Дональд Туск планує відвідати Київ
Фото: EPA/UPG

Польський прем'єр Дональд Туск під час візиту до Києва ппланує обговорити, зокрема, питання блокади кордону.

Про це розповів сам голова уряду Польщі Дональд Туск, передає Укрінформ.

“Ми готуватимемо цей візит таким чином, щоб під час моєї зустрічі з Президентом (Зеленським – ред.) було зрозуміло, що ми можемо досягти”,- зазначив Туск.

Також він висловив сподівання, що привезе з Києва “серйозну пропозицію”, щоб полегшити життя польських перевізників. 

Тому Туск проситиме перевізників “не блокувати кордон з огляду на війну в Україні, адже ситуація є драматичною”.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Крім того, голова польського уряду додав, що українська сторона представила декілька пропозицій щоб полегшити становище польських водіїв. Втім, на їх думку, ці пропозиції є недостатніми.

Дональд Туск нагадав, що раніше Євросоюз скасував транспортні обмеження для України, щоб допомогти українцям через повномасштабну війну. Це рішення підтримав попередній польський уряд, і він на їхньому місці зробив би так само.

Повернення до системи видачі дозволів для України на вантажні перевезення у видимій перспективі Туск назвав нереальним.

“Не думаю, що на європейському рівні до червня щось можна радикально змінити і я про це говорю відверто. Але операційно можна дуже багато вирішити для польських водіїв у порозумінні з українцями”,- підкреслив Туск, і запевнив, що його уряд дуже серйозно переймаємося "безконтрольним експортом" українських сільськогосподарських продуктів на польський ринок.

Водночас, Туск не бачить приводів, аби псувати через це польсько-українські відносини, і наголосив, що можна і зберегти хороші відносини між Варшавою і Києвом, і захистити польських фермерів.

Останні події щодо блокування українсько-польського кордону:

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies