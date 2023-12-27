Президент Польщі запропонував законопроєкт про підвищення зарплат держпрацівникам

Перед цим Дуда наклав вето на урядовий законопроєкт на тлі суперечок щодо додаткової допомоги державним ЗМІ.

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував власний закон про підвищення заробітної плати вчителям та іншим працівникам державного сектору наступного року.

Про це пише Bloomberg.

Законопроєкт Дуди тепер обговорюватиме парламент.

Перед цим він наклав вето на урядовий законопроєкт на тлі суперечок щодо додаткової допомоги державним ЗМІ. План витрат нової адміністрації включав 3 мільярди злотих (765 мільйонів доларів) субсидії суспільним мовникам.

Минулого тижня уряд змінив керівництво державних ЗМІ, що призвело до припинення ефіру деяких каналів. Це викликало протести з боку колишньої урядової партії та Дуди, який заявив, що цей крок є “анархією”.

Тиждень тому новий міністр культури Польщі Бартоломей Сенкевич звільнив керівництво і наглядові ради державних ЗМІ: Польського телебачення, Польського радіо та Польського агентства преси. Після цього було сформовано нове керівництво. У новому уряді заявили, що державні медіа надто заполітизовані за часів правління команди "Право і справедливості".