​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами

Колишній президент США Дональд Трамп у своєму Різдвяному привітанні в мережі Truth Social побажав неназваним "головорізам всередині країни "гнити в пеклі разом зі своєю Україною/Росією, Ізраїлем/Іраном" та іншими "проблемами", до яких він включив також електромобілі.

Про це повідомляє "Голос Америки".

У пості, розміщеному 25 січня, разом із побажанням щасливого Різдва Трамп написав образи на адресу президента Джо Байдена та спеціального прокурора Джека Сміта. Останнього він назвав "божевільним" та "неконтрольованим".

Як відомо, Сміт розслідує одну із чотирьох кримінальних справ, висунутих проти Трампа, а саме – про неправомірне поводження із державними таємницями після того, як той залишив Білий дім. Всього проти Трампа висунуто 91 кримінальне звинувачення, жодне з яких він не визнає.

"Різдвяне послання Трампа – це ще одне сповнене образи висловлювання, яким він намагається покласти відповідальність за всі можливі проблеми на "головорізів" у країні, під якими він, ймовірно, має на увазі своїх політичних опонентів у Демократичній (і деяких у Республіканській) партії", – написав у коментарі для "Голосу Америки" професор Університету Бейлор в Техасі Сергій Куделя.

Він також зазначив, що посилання на російсько-українську війну разом із численними внутрішніми проблемами також означає, що війна є певним чином результатом американської політики, – твердження, яке сильно повторює тези російської пропаганди

Виконавчий директор Інституту Джорджа Буша та колишній високопосадовець Держдепу Девид Креймер, натомість каже, що важко зрозуміти, що хотів сказати Трамп своїм "Різдвяним побажанням", і що українцям і без того є про що хвилюватися. Він радить не додавати висловлювання Трампа до цього списку.

Хто такий Дональд Трамп

Трамп переміг на президентських виборах у США в 2016 році. Інавгурація відбулася у січні 2017-го, а через два роки спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту Трампа, назвавши його "загрозою для нашої країни". Політика звинувачували в підбурюванні до заколоту.

Трамп був кандидатом від Республіканської партії і на президентських виборах 2020 року, балотуючись на другий термін. Але він програв вибори кандидату від Демократичної партії – Джо Байдену. Політик відмовився визнати свою поразку і зробив низку спроб змінити результати виборів, попри відсутність доказів масових виборчих фальсифікацій. Серед іншого, 6 січня 2021 року, в день офіційної сертифікації результатів виборів Конгресом, Трамп закликав своїх прихильників організувати марш на Капітолій; того ж дня група прибічників Трампа організувала насильницький штурм Капітолію, внаслідок якого члени Конгресу були змушені тимчасово евакуюватися і загинуло п'ять людей. За його роль у "розпалюванні заколоту" 13 січня Палата представників ухвалила рішення про імпічмент – Трамп став першим в історії США президентом, якому оголосили імпічмент двічі.

Президентські перегони у США