Іран збільшує виробництво високозбагаченого урану, - МАГАТЕ

Іран займається збільшенням виробництва високозбагаченого урану, котрий потрібен для виробництва ядерної зброї.
Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає Укрінформ з посиланням на АРА.
Іран має достатньо урану з чистотою 60%, щоб виробити три ядерні бомби, якщо цей уран збагатять до 90%.
Водночас зазначається, що для створення ядерної бомби необхідне збагачення урану щонайменше на 80%.
Цю інформацію МАГАТЕ перевірила під час візиту до Ірану 19 і 24 грудня.
Гроссі розповів, що Іран збільшує виробництво урану на двох майданчиках - у Натанзі та Фордо. Там з кінця листопада вироблено близько 9 кг урану, збагаченого до 60%. Раніше вироблялось приблизно 3 кг на місяць такого урану.
- У листопаді МАГАТЕ повідомляло, що Іран зменшив темпи виробництва урану.
- Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти іранських виробників зброї та їхніх поплічників.
- Іран заявив про скасування обмежень на продаж ракет, які були накладені ембарго ООН, однак в ЄС заявили, що продовжать накладені обмеження.