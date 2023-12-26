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Іран збільшує виробництво високозбагаченого урану, - МАГАТЕ

Іран збільшує виробництво урану на двох майданчиках - у Натанзі та Фордо. 

Іран збільшує виробництво високозбагаченого урану, - МАГАТЕ
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Фото: Iran Press

Іран займається збільшенням виробництва високозбагаченого урану, котрий потрібен для виробництва ядерної зброї.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає Укрінформ з посиланням на АРА.

Іран має достатньо урану з чистотою 60%, щоб виробити три ядерні бомби, якщо цей уран збагатять до 90%.

Водночас зазначається, що для створення ядерної бомби необхідне збагачення урану щонайменше на 80%.

Цю інформацію МАГАТЕ перевірила під час візиту до Ірану 19 і 24 грудня. 

Гроссі розповів, що Іран збільшує виробництво урану на двох майданчиках - у Натанзі та Фордо. Там з кінця листопада вироблено близько 9 кг урану, збагаченого до 60%. Раніше вироблялось приблизно 3 кг на місяць такого урану.

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