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Іран має достатньо урану для створення трьох атомних бомб, – звіт МАГАТЕ

Однак іранці поки збагатили уран до 60% при необхідних 90% для бойового заряду. При цьому темпи збагачення урану знизились.

Іран має достатньо урану для створення трьох атомних бомб, – звіт МАГАТЕ
Ілюстративне фото: президент Ірану Ібрагім Райсі
Фото: EPA/UPG

Іран має достатньо урану, який країна вже збагатила до 60%, що є близьким до бойового заряду, для створення трьох атомних бомб, пише Reuters із посиланням на звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). 

Постійний прогрес Ірану у збагаченні урану до дуже високих рівнів і відмова співпрацювати із МАГАТЕ становить виклик як для самого агентства, так і для західних держав, які неодноразово закликали Іран змінити курс.

Запаси урану, збагаченого до 60% в Ірані зросли на 6,7 кг до 128,3 кг з моменту останнього звіту МАГАТЕ від 4 вересня. Це більш ніж у три рази більше, ніж приблизно 42 кг, яких, за визначенням МАГАТЕ, теоретично достатньо для ядерної бомби за умови подальшого збагачення.

“Це чимала сума, особливо якщо ви не використовуєте її ні для чого”, — сказав високопоставлений дипломат, маючи на увазі той факт, що Іран є єдиною країною, яка збагачує уран до такого високого рівня, не виробляючи ядерної зброї. Для цього виду зброї потрібен уран, збагачений до близько 90%.

Проте темпи збагачення урану до 60% сповільнилися приблизно до 3 кг на місяць з 9 кг на початку цього року, що, за словами дипломатів, є очевидним результатом непрямих переговорів зі Сполученими Штатами. що призвело до обміну полоненими між двома країнами у вересні.

Нагадаємо, у жовтні США ввели санкції проти іранських виробників зброї. Це стосується й поплічників Ірану.

Раніше Іран заявив про скасування обмежень на продаж ракет (ембарго ООН), однак в ЄС заявили, що продовжать накладені обмеження.

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