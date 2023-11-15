Президент США Джо Байден зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), повідомляє CNN.

Зустріч відбулася в історичному маєтку біля Сан-Франциско.

.@ABC News Special Report: Pres. Joe Biden and Chinese Pres. Xi Jinping meet for the Asia-Pacific Economic Cooperation summit for their first face-to-face meeting in a year. https://t.co/htDEW89dqg https://t.co/MkiP0tCg7t — ABC News (@ABC) November 15, 2023

За інформацією AFP, Сі Цзіньпін заявив, що для Сполучених Штатів і Китаю "повернутися спиною один до одного — не варіант".

Байден, зі свого боку, сказав, що конкуренція між США та Китаєм не повинна призвести до конфлікту.

"Я думаю, що вкрай важливо, щоб ми з вами чітко розуміли один одного, лідера за лідером, без будь-яких помилок або непорозумінь", - сказав американський президент.

Байден додав, що його минулі зустрічі із Сі Цзіньпіном були "відвертими, прямими та корисними".

"Як завжди, ніщо не замінить розмову віч-на-віч. Я завжди знаходив наші дискусії прямими та відвертими", - сказав лідер Сполучених Штатів.

Байден зазначив, що лідери несуть відповідальність перед своїми громадянами за спільну роботу, зокрема, з питань зміни клімату, протидії незаконному обігу наркотиків та підходу до штучного інтелекту.

Нагадаємо, перемовини обох лідерів можуть послабити тертя між наддержавами у питаннях військових конфліктів, незаконного обігу наркотиків та штучного інтелекту.

Зокрема, Байден прагнув прямої дипломатії з Сі, наголошуючи, що особисті відносини, які він розвивав упродовж десяти років з найвпливовішим китайським лідером з часів Мао Цзедуна, можуть врятувати двосторонні зв'язки, які стають дедалі ворожішими.

Повідомлялося, що під час зустрічі, яка може тривати декілька годин, Байден тиснутиме на Сі, щоб той закликав Іран не вживати провокаційних дій, які б призвели до регіональної ескалації конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом. Він також має говорити про китайські “операції впливу” на закордонних виборах та американців, яких незаконно затримали в Китаї.