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Німецький концерн Rheinmetall передасть ЗСУ авіадесантні тактичні машини Caracal

Оборонна компанія надасть Україні невелику партію машин.

Німецький концерн Rheinmetall передасть ЗСУ авіадесантні тактичні машини Caracal
Фото: Rheinmetall

Німецький концерн Rheinmetall збирається поставити Збройним Силам України авіадесантні тактичні машини Caracal. Компанія поставить невелику партію. Про це йдеться на офіційному сайті німецького концерну.

"Rheinmetall продовжує надавати послуги з підтримки України у сфері бойових машин. Всього компанії доручено поставити в Україну 80 бронетранспортерів Marder. Більшість з них вже зарекомендували себе у використанні під час бойових дій", – йдеться у повідомленні концерну.

Також концерн повідомив, що наприкінці 2023-го та на початку 2024 року в Україну відправляться п'ять авіадесантних тактичних машин "Caracal".

Нагадаємо, компанія Rheinmetall отримала замовлення від України на поставку 25 танків Leopard 1 у наступному році . Також компанія поставить 5 евакуаційних машин BPz 2.

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