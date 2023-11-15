Німецький концерн Rheinmetall передасть ЗСУ авіадесантні тактичні машини Caracal

Німецький концерн Rheinmetall збирається поставити Збройним Силам України авіадесантні тактичні машини Caracal. Компанія поставить невелику партію. Про це йдеться на офіційному сайті німецького концерну.

"Rheinmetall продовжує надавати послуги з підтримки України у сфері бойових машин. Всього компанії доручено поставити в Україну 80 бронетранспортерів Marder. Більшість з них вже зарекомендували себе у використанні під час бойових дій", – йдеться у повідомленні концерну.

Також концерн повідомив, що наприкінці 2023-го та на початку 2024 року в Україну відправляться п'ять авіадесантних тактичних машин "Caracal".

Нагадаємо, компанія Rheinmetall отримала замовлення від України на поставку 25 танків Leopard 1 у наступному році . Також компанія поставить 5 евакуаційних машин BPz 2.