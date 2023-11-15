Повстанці у М’янмі заявили про капітуляцію десятків силовиків хунти

Десятки членів сил безпеки М'янми здалися або були захоплені, пише Reuters з посиланням на повстанців.

У кількох регіонах країни набирає обертів скоординований наступ повстанських груп, які борються з хунтою.

Щонайменше 28 поліцейських склали зброю та здалися Армії Аракана (AA), а 10 солдатів були заарештовані, повідомила група, яка бореться за автономію в штаті Ракхайн на заході М'янми. Видання зазначає, що ця інформація є неперевіреною.

У столиці Ракхайн, де були помічені військові танки, ввели комендантську годину.

Повстанці захопили деякі міста та військові пости, зокрема на кордоні з Китаєм, ставши найбільшим випробуванням для хунти з моменту приходу військових до влади після державного перевороту 2021 року, скинувши обраний уряд на чолі з нобелівською лауреаткою Аун Сан Су Чжі.

Представник хунти Зау Мін Тун у вівторок звинуватив групи повстанців у “знищенні всієї країни” і назвав повідомлення про захоплені військові пости “пропагандою”. “Вороги відступили після того, як втратили солдатів. Ми намагаємося стратегічно об'єднати невеликі пости”, − сказав він.

За словами речника, бої тривають у штатах Шан, Ракхайн і Кайя. У поліції також повідомили про бойові дії в штаті Чин на північному заході країни, де 43 солдати М'янми перетнули кордон індійського штату Мізорам після нападу повстанців. Індійські сили відтиснули більшу частину солдатів М'янми до іншого пункту на кордоні і повернули владі країни.

Призначений військовими президент М'янми минулого тижня заявив, що країна перебуває під загрозою розпаду через неефективну реакцію повстання з боку бойовиків, яких генерали називають “терористами”. Військові протягом десятиліть заявляли, що це єдиний інститут, здатний поєднати розпорошену М'янму. Критики військового правління відкидають це і натомість закликають до демократичної федеральної системи.

Нагадаємо, військові захопили владу в М'янмі на початку 2021 року, заявивши про фальсифікації на виборах, на яких в листопаді перемогла партія Су Чжи. Тодішня виборча комісія заявляла про відсутність фальсифікацій. Міжнародні спостерігачі також підтвердили чесність виборів у М'янмі.

Захоплення зустріли масовим ненасильницьким опором, який з часом перетворився на масову збройну боротьбу. Міські партизани діють у великих містах, а слабко організовані Сили народної оборони разом зі своїми союзниками в партизанських групах етнічних меншин регулярно завдають ударів по військових колонах і форпостах. Цивільні жителі взяли на себе основний тягар жорстоких військових наступальних дій у сільській місцевості, включно з використанням артилерії та авіаударами. Це призвело до переміщення понад мільйона людей і спричинило гуманітарну кризу.

З моменту захоплення влади сили безпеки вбили щонайменше 3240 мирних жителів.

З 1962 року протягом декількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в країні почалися у 2011 році.