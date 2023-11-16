Боррель і фон дер Ляєн вирушать з візитами на Близький Схід

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель вирушають в окремі поїздки на Близький Схід. Вони намагатимуться розпочати обговорення з лідерами щодо плану дій після закінчення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАСом, пише Politico.

Боррель зустрінеться в Ізраїлі з міністром закордонних справ Елі Коеном, президентом Ісааком Герцогом і лідером опозиції Яїром Лапідом.

У п'ятницю Боррель вирушить до Рамалли, резиденції палестинської влади на Західному березі, а фон дер Ляєн поїде до Єгипту та Йорданії.

ЄС хоче переконатися, що Газа не потрапить знову в руки ХАМАСу, але лідери також хочуть уникнути тривалої присутності Ізраїлю в анклаві. США також чітко дали зрозуміти, що Ізраїль не повинен повторно окуповувати Сектор Гази. Європа також прагне запобігти новій довгостроковій блокаді.

Politico зазначає, що під час неофіційної дискусії у Берліні запропонували “інтернаціоналізацію Гази під егідою ООН (і регіональних партнерів)”. Це передбачає “ретельно організований перехід” до палестинського самоврядування, “в ідеалі” через вибори “і в поєднанні з міжнародною коаліцією, яка забезпечує необхідну безпеку”.

Однак і палестинські дипломати, і деякі дипломати ЄС мають серйозні сумніви щодо реалізації цієї ідеї. Палестинський високопосадовець у Європі назвав її “неприйнятною”, а євродипломат “мертвонародженою”.

Нагадаємо, на початку листопада ЄС виділив ще 25 млн євро на гуманітарну допомогу для Сектора Гази. Блок працює над додатковими маршрутами перевезення допомоги − наприклад, морським коридором з Кіпру.