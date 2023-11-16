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Ізраїль вдарив по резиденції голови політбюро ХАМАСу, де збиралися старші лідери терористів

ЦАХАЛ також виявив схованку зі зброєю.

Ізраїль вдарив по резиденції голови політбюро ХАМАСу, де збиралися старші лідери терористів
Фото: EPA/UPG

Вночі винищувачі Армії оборони Ізраїлю завдали удару по резиденції Ісмаїла Ханії, голови Політбюро ХАМАСу, яку використовували як терористичну інфраструктуру.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Резиденція часто служила місцем зустрічей старших лідерів терористичного угрупування, які обговорювали проведення терористичних атак проти ізраїльських цивільних осіб і військових.

Під час захоплення табору Шаті війська ЦАХАЛу виявили та знищили схованку зі зброєю військово-морських сил терористів, в якій було водолазне спорядження, вибухові пристрої та зброя.

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Тель-Авів також завдав ударів по терористах та виявив зброю, зокрема пояси з вибухівкою, бочки з вибухівкою, РПГ, протитанкові ракети, обладнання зв'язку та розвідувальні документи.

Нагадаємо, ЦАХАЛ знищив будівлю парламенту у Газі, армія Ізраїлю знищила будівлю одразу після захоплення. Раніше стало відомо, що ізраїльські війська увійшли до найбільшої лікарні Гази аль-Шифа та обшукали її приміщення та підвал, що стало кульмінацією облоги анклаву.

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