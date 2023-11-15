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Чехія заморозила всі російські держактиви, – МЗС країни

Уряд Чехії підтримав пропозицію глави МЗС.

Чехія заморозила всі російські держактиви, – МЗС країни
Фото: rada.gov.ua

Уряд Чехії у середу підтримав пропозицію міністра закордонних справ країни Яна Ліпавського щодо замороження всіх російських державних активів. Про це глава МЗС Чехії повідомив у мережі "Х".

"На мою пропозицію уряд сьогодні схвалив заморожування російських держактивів у Чехії. На цьому комерційна діяльність, завдяки якій Росія фінансує вбивства українців, закінчується", – ідеться у повідомленні Ліпавського.

Топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель у середу представив державам-членам ЄС пропозицію щодо дванадцятого пакета санкцій проти Росії. Станом на вечір середи відомо, що ЄС узгодив нові санкції проти РФ.

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