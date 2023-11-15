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Зеленський: Через війну ЗСУ не можуть відправити на навчання на F-16 достатню кількість пілотів

"Це означає, що ви маєте взяти їхню частину, відірвати цю частину пілотів і відправити вчитися на літаки іншого класу", - сказав глава держави.

Зеленський: Через війну ЗСУ не можуть відправити на навчання на F-16 достатню кількість пілотів
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройні Сили не можуть відправити навчатися на винищувачах F-16 достатню кількість пілотів.

Про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами африканських ЗМІ.

"Тренувальні місії почалися. Вони поки що, по-моєму, мінімальні. Ми хочемо це прискорити, для цього потрібні пілоти", - зазначив Президент.

За словами глави держави, оскільки триває війна з Росією, то на війні перебувають і пілоти. Для того, аби відправити їх на навчання, необхідно, відповідно, забрати їх із фронту.

"Це означає, що ви маєте взяти їхню частину, відірвати цю частину пілотів і відправити вчитися на літаки іншого класу. Тому цей баланс військові повинні менеджерити спеціально, щоб не втратити той флот, який у нас є", - додав Зеленський.

Президент сказав, що Росія має перевагу в небі, тому українська авіація - це "хоч якийсь стримувальний фактор".

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Нагадаємо, на зустрічі з журналістами керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що головне завдання і проблема України у питанні отримання винищувачів F-16 - знайти необхідну кількість пілотів.

Керівник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16 за оптимістичним сценарієм будуть в першій половині наступного року. А днями Нідерланди відправили F-16 до Румунії для навчання українських пілотів.

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