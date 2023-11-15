Роботи з будівництва захисних споруд на енергооб'єктах України завершать до грудня 2024 року

Також Держспецзв'язку спільно з Генштабом та Агентством відновлення бере участь у розробленні проєктів із перенесення елементів критичної інфраструктури під землю.

Агентство відновлення завершить роботи з будівництва захисних споруд на енергетичних об'єктах України до 1 грудня 2024 року.

Про це повідомив голова Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) Юрій Щиголь, передає "Інтерфакс-Україна".

На низці об'єктів роботи закінчать до середини лютого наступного року.

За словами Щиголя, до нинішньої зими нашу державу підготувал краще, ніж торік. Держспецзв'язку спільно з "Укренерго", міністерствами розвитку громад, енергетики, Генштабом, Агентством відновлення і приватними компаніями координують роботу зі створення захисту від атак і безпілотників на енергетичних об'єктах.

Ці роботи почалися на початку 2023-го і вже є результати, додав Щиголь.

Крім того, Держспецзв'язку спільно з Генштабом та Агентством відновлення бере участь у розробленні проєктів із перенесення елементів критичної інфраструктури під землю. Для цього створили чіткі методичні рекомендації щодо вибору матеріалів і конструкцій.

"Об'єкти готові до захисту. Однак у наявності є певна кількість засобів протиповітряної оборони, і цієї кількості наразі недостатньо, щоб захистити всі об'єкти, які цього потребують", - сказав очільник Держспецзв'язку.

Щиголь додав, що у разі масованих ракетних атак не можна виключати влучань. "І якщо це станеться, можливо, на дві-три чи п'ять годин, а може, й більше, якийсь регіон буде без електроенергії. Маємо бути готовими до всього і розуміти, що доти, доки триває війна, у країні немає жодного абсолютно безпечного місця", - сказав голова Держслужби.

Нагадаємо, нещодавно Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони "Щодо додаткових заходів із посилення стійкості функціонування енергетичної системи та підготовки національної економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 року".

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна відкрита до можливості атакувати російську нафтогазову інфраструктуру, якщо Москва посилить обстріли нашої енергосистеми цієї зими.