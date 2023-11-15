Ліквідовано канал постачання деталей для дронів-"камікадзе" з Євросоюзу до РФ, – Нацполіція

Для постачання компонентів для дронів до Росії, підозрюваний використовував фіктивні компанії на Мальдівах.

Слідчі Національної поліції України спільно з іноземними колегами припинили діяльність каналу постачання компонентів для іранських ударних дронів з Євросоюзу до Росії. Підозрюваний у постачанні компонентів для дронів-"камікадзе" до РФ отримав 1,5 роки тюрми та 200 тисяч євро штрафу.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

В ході досудового розслідування поліцейські отримали у справному стані два дрони, які росіяни використовують для обстрілів України - Shahed-136 і Mohajer-6. Їх розклали на компоненти та за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Націполіції встановили низку виробників високотехнологічної продукції, блоків управління та мікросхем із Євросоюзу та США, продукція яких потрапляла до РФ для виробництва ударних дронів всупереч встановленим санкціям й обмеженням.

Усю зібрану інформацію через офіцера зв’язку від України в Європолі було скеровано до компетентних правоохоронних органів країн Європейського союзу. Першими на цей запит відгукнулася Служба розслідування фінансових злочинів Міністерства фінансів Королівства Нідерланди, розпочавши на основі отриманих матеріалів міжнародну операцію "Дрейк".

"В рамках операції був проведений комплекс слідчих та розшукових дій на території України та Нідерландів, за результатами яких були зібрано беззаперечні докази відносно російського підприємця, яких постійно мешкає на території Нідерландів, та протягом останніх семи місяців в обхід санкцій постачає на територію російської федерації мікросхеми для потреб збройних сил та оборонного комплексу країни-агресора", – йдеться у повідомленні поліції.

Фото: Нацполіція

З метою маскування своєї протиправної діяльності ділок використовував фіктивні фірми, зареєстровані на Мальдівах.

На підставі зібраних в рамках міжнародної операції "Дрейк" доказів, суд міста Роттердам виніс фігуранту вирок — півтора року позбавлення волі та 200 000 євро штрафу.

У новому пакеті санкцій Євросоюзу проти Росії, ЄС планує заборонити експорт компонентів до двигунів дронів, які РФ використовує проти України.