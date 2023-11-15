Громадські активісти вимагали знести цей пам’ятник ще з початку повномасштабного вторгнення.

У Києві на Берестейському проспекті демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну.

Про демонтаж повідомив радник міського голови Дмитро Білоцерковець.

“Лише під кінець другого року війни до Кабміну дійшло, що Пушкін не є частиною української культури і чиновники погодили ініціативу Києва про знесення цього памʼятника. І на тому дякуємо”, – написав Білоцерковець.

Зазначимо, російський історик і філософ Георгій Федотов писав, що Пушкін завжди був "співаком імперії". Зокрема, він прославляв завоювання росіянами Кавказу, а під час польського повстання 1830—1831 років написав начинені імперським пафосом вірші "Наклепникам Росії" і "Бородінська річниця".

Нагадаємо, нещодавно уряд дозволив демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським та радянським діячам. Відповідна постанова була ініційована і розроблена МКІП.

За 8 місяців 2022 року у 14 регіонах України було демонтовано 28 пам’ятників О. Пушкіну, дев'ять пам’ятників О. Горькому, близько 20 пам’ятників та пам’ятних знаків на честь радянських визволителів, а також чотири пам’ятники М. Островському та чотири О. Суворову.