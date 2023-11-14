Поїзди рухаються з відхиленням від графіка.

У Києві тимчасово перекрито рух кільцевої електрички між станціями Почайна і Святошин через сходження з рейок вантажного вагона.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Kyiv City Express.

"Через ліквідацію наслідків сходження вантажного вагона, рух кільцевої електрички між станціями Почайна та Святошин тимчасово перекрито. Поїзди рухаються з відхиленням від графіка. Приносимо вибачення і працюємо над виправленням ситуації", - ідеться в повідомленні.

Відновлювальні роботи триватимуть орієнтовно до 10:00.

Наразі рух поїздів між Почайною та Святошиним та від Святошина по південному півкільцю через Київ-Пасажирський, Видубичі, Дарницю і Троєщину повернувся до графіка.

Нагадаємо, з квітня в Києві запустили пізній рейс міської електрички. Він прибуватиме на Святошин за півгодини до початку комендантської години.