У Києві тимчасово перекрито рух кільцевої електрички між станціями Почайна і Святошин через сходження з рейок вантажного вагона.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Kyiv City Express.
"Через ліквідацію наслідків сходження вантажного вагона, рух кільцевої електрички між станціями Почайна та Святошин тимчасово перекрито. Поїзди рухаються з відхиленням від графіка. Приносимо вибачення і працюємо над виправленням ситуації", - ідеться в повідомленні.
Відновлювальні роботи триватимуть орієнтовно до 10:00.
Наразі рух поїздів між Почайною та Святошиним та від Святошина по південному півкільцю через Київ-Пасажирський, Видубичі, Дарницю і Троєщину повернувся до графіка.
Нагадаємо, з квітня в Києві запустили пізній рейс міської електрички. Він прибуватиме на Святошин за півгодини до початку комендантської години.