“Ефективно відпрацювали протягом минулого тижня групи аеророзвідки 27-ї Печерської бригади Національної гвардії на східному та південному напрямках”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба МВС .

Ці втрати бійці НГУ завдали росіянам на східному та південному напрямках за тиждень.

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