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Нацгвардійці знищили російські танки та артилерію

Ці втрати бійці НГУ завдали росіянам на східному та південному напрямках за тиждень.

Нацгвардійці знищили російські танки та артилерію
Фото: Пресслужба бригади "Спартан"

Бійці Національної гвардії України продовжують знищувати бронетехніку та склади російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“Ефективно відпрацювали протягом минулого тижня групи аеророзвідки 27-ї Печерської бригади Національної гвардії на східному та південному напрямках”, - йдеться у повідомленні. 

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Українські бійці виявили і знищили:

  • 5 танків,
  • 9 одиниць іншої броньованої техніки,
  • 3 артилерійські системи;
  • 2 САУ;
  • 12 одиниць автомобільної техніки ворога,
  • 3 польових склади з боєкомплектом.

Нагадаємо, за тиждень Армія дронів знищила 220 одиниць ворожої техніки. Серед втрат окупантів - 39 танків, 57 гармат, 51 вантажівка, 34 броньовані машини та багато іншої техніки.

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