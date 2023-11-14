Бійці Національної гвардії України продовжують знищувати бронетехніку та склади російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба МВС.
“Ефективно відпрацювали протягом минулого тижня групи аеророзвідки 27-ї Печерської бригади Національної гвардії на східному та південному напрямках”, - йдеться у повідомленні.
Українські бійці виявили і знищили:
- 5 танків,
- 9 одиниць іншої броньованої техніки,
- 3 артилерійські системи;
- 2 САУ;
- 12 одиниць автомобільної техніки ворога,
- 3 польових склади з боєкомплектом.