Міноборони заявило, що “інформація, опублікована низкою ЗМІ не відповідає дійсності”

Міністерство оборони вирішило дати відповідь “на всі запити від ЗМІ” і зазначило, що не коментує чутки чи неперевірену інформацію. Ймовірно, йдеться про чутки стосовно кадрових змін у керівництві ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Всі працюють в штатному режимі, рішення обговорюються в координації з Генштабом.

Інформація, опублікована низкою ЗМІ - не відповідає дійсності”, - йдеться у повідомленні.

Також Міноборони закликало дотримуватись інформаційної гігієни.

Як раніше повідомлялось, у Міноборони, ймовірно, планують звільнити трьох командувачів Збройних Сил України.

Міністр оборони Рустем Умєров нібито готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.