Міноборони заявило, що “інформація, опублікована низкою ЗМІ не відповідає дійсності”

Міністерство оборони вирішило дати відповідь “на всі запити від ЗМІ” і зазначило, що не коментує чутки чи неперевірену інформацію. Ймовірно, йдеться про чутки стосовно кадрових змін у керівництві ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
“Всі працюють в штатному режимі, рішення обговорюються в координації з Генштабом.
Інформація, опублікована низкою ЗМІ - не відповідає дійсності”, - йдеться у повідомленні.
Також Міноборони закликало дотримуватись інформаційної гігієни.
Як раніше повідомлялось, у Міноборони, ймовірно, планують звільнити трьох командувачів Збройних Сил України.
Міністр оборони Рустем Умєров нібито готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.