Росіяни провели невдалі штурми на семи напрямках фронту, - Генштаб

Авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один удар по зенітно-ракетному комплексу.

Російські окупанти здійснили низку штурмів на семи напрямках фронту.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, на Куп’янському ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили шість атак.

На Лиманському загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Новоєгорівки Луганської області. На Бахмутському - в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де наші захисники відбили 11 атак.

На Авдіївському ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Новокалинового, Авдіївки, Северного та східніше Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито вісім атак. На Мар’їнському за підтримки авіації окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Українські бійці відбили тут 15 атак.

На Шахтарському ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому - в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, де наші захисники відбили чотири атаки.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один удар по зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ вдарили по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох пунктах управління, чотирьох артилерійських засобах, засобу протиповітряної оборони та іншій важливі цілі противника.

Загалом відбулось 50 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетні та 32 авіаційні удари, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті станом на 18.00 13 листопада така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Тимоновичі, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Бунякине, Могриця, Грабовське, Попівка Сумської області; Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ Харківської області;

на Куп’янському противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Першотравневе та Копанки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;

на Лиманському рашисти завдали авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного, Виїмки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області;

на Бахмутському противник завдав авіаційного удару поблизу Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області;

на Авдіївському ворог завдав авіаційних ударів в районах Новобахмутівки та Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області;

на Мар’їнському під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка;

на Шахтарському росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар та Урожайне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Рівнопіль Донецької області;

на Запорізькому артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоданилівка, Щербаки, Кам’янське Запорізької області;

на Херсонському ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Іванівка Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Берислав, Антонівка, Зеленівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що російські війська активізувалися на всій лінії фронту на сході, однак стратегічних успіхів наразі окупанти не мають. Орієнтовно два тижні тому ворог активізувався на Бахмутському напрямку.

Нині стало відомо, що українські сили протиповітряної оборони збили п'ять ворожих розвідувальних дронів на Південному напрямку.