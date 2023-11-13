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На Південному напрямку Повітряні сили збили п'ять ворожих розвідувальних дронів

Сили ППО знищили 3 "Мерлін-ВР" та 2 "Орлан-10".

На Південному напрямку Повітряні сили збили п'ять ворожих розвідувальних дронів
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

Українські сили протиповітряної оборони збили п'ять ворожих розвідувальних дронів на Південному напрямку. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"13 листопада 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 5 російських розвідувальних БпЛА: 3 "Мерлін-ВР" та 2 "Орлан-10", йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Також, знищено 4 безпілотники на Херсонщині та один БПЛА на Миколаївщині.

Нагадаємо, Росія атакувала Україну з Краснодарського краю і з повітряного простору окупованої Херсонщини. Сили ППО збили п'ять ворожих БПЛА.

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