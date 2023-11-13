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"Не прихована моблізація": на тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжують мобілізовувати чоловіків

Окупанти діють за "донецьким" сценарієм.

"Не прихована моблізація": на тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжують мобілізовувати чоловіків
Фото: змі окупантів

На окупованих територіях Запорізької області росіяни продовжують займатися взяттям чоловіків на "військовий облік" у рамках прихованої мобілізації. Про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"НЕприхована мобілізація на ТОТ. Окупанти обіцяли відстрочку, натомість діють за "донецьким" сценарієм:

Крок перший. Примусова паспортизація.

Крок другий. Видача повісток до військомату нібито тільки для «постановки на військовий облік». Почали у селах, тепер перейшли на міста.

Крок третій. У будь-який момент призвати на фронт", — пише мер Мелітополя.

Раніше у Центрі національного спротиву повідомляли, що росіяни продовжують приховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях півдня України, називаючи це “добровольчою ініціативою”. 

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