"Не прихована моблізація": на тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжують мобілізовувати чоловіків

На окупованих територіях Запорізької області росіяни продовжують займатися взяттям чоловіків на "військовий облік" у рамках прихованої мобілізації. Про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"НЕприхована мобілізація на ТОТ. Окупанти обіцяли відстрочку, натомість діють за "донецьким" сценарієм:

Крок перший. Примусова паспортизація.

Крок другий. Видача повісток до військомату нібито тільки для «постановки на військовий облік». Почали у селах, тепер перейшли на міста.

Крок третій. У будь-який момент призвати на фронт", — пише мер Мелітополя.

Раніше у Центрі національного спротиву повідомляли, що росіяни продовжують приховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях півдня України, називаючи це “добровольчою ініціативою”.