Глава євродипломатії заявив, що працює над майбутніми зобов'язаннями у сфері безпеки для України

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що працює над майбутніми зобов'язаннями ЄС у сфері безпеки для України.

Про це йдеться в дописі Борреля в соцмережі Х (екствітер).

Глава євродипломатії зробив таку заяву під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Today, the EU’s 27 foreign ministers passed a united message of support to Ukraine, as we welcomed FM @DmytroKuleba.



Ukraine is EU’s top priority - there will be no fatigue to our commitment. I am working, following up to the #EUCO tasking, on our future security commitments. pic.twitter.com/bfHFitm5km — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 13, 2023

27 дипломатів ухвалили спільне послання на підтримку України, додав Боррель.

"Україна є головним пріоритетом ЄС і наші зобов'язання не втомляться. В межах виконання завдань #EUCO я працюю над нашими майбутніми зобов'язаннями у сфері безпеки", - написав глава євродипломатії.

Нагадаємо, нині міністр закордонних справ Люксембургу заявив, що його держава підтримує початок переговорів про членство України в Європейському Союзі.

Днями Жозеп Боррель заявив, що допомога США Україні може скоротитися, тому країни ЄС мають бути готовими на цьому тлі продовжувати підтримувати Україну.