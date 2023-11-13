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Глава євродипломатії заявив, що працює над майбутніми зобов'язаннями у сфері безпеки для України

"Україна є головним пріоритетом ЄС", - заявив Жозеп Боррель.

Глава євродипломатії заявив, що працює над майбутніми зобов'язаннями у сфері безпеки для України
Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що працює над майбутніми зобов'язаннями ЄС у сфері безпеки для України.

Про це йдеться в дописі Борреля в соцмережі Х (екствітер).

Глава євродипломатії зробив таку заяву під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

27 дипломатів ухвалили спільне послання на підтримку України, додав Боррель.

"Україна є головним пріоритетом ЄС і наші зобов'язання не втомляться. В межах виконання завдань #EUCO я працюю над нашими майбутніми зобов'язаннями у сфері безпеки", - написав глава євродипломатії.

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Нагадаємо, нині міністр закордонних справ Люксембургу заявив, що його держава підтримує початок переговорів про членство України в Європейському Союзі.

Днями Жозеп Боррель заявив, що допомога США Україні може скоротитися, тому країни ЄС мають бути готовими на цьому тлі продовжувати підтримувати Україну.

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