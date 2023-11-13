Польща розгорнула новий танковий батальйон на кордоні з Білоруссю: "щоб не допустити нападу"

Польща розгорнула новий танковий батальйон на кордоні з Білоруссю, в селі Чартаєв. Він увійшов до складу першої піхотної дивізії легіонів, завданням якої є стримування агресора та забезпечення безпеки, сказав міністр оборони країни Маріуш Блащак.

Він сказав, що створення цієї бригади значно посилить бойовий потенціал збройних сил на ключовому напрямку оборони – "Бєбжанському краї". Це територія особливого значення для системи оборони та територіальної єдності північно-східної Польщі.

"Ми усвідомлюємо загрози. Ми чудово усвідомлюємо, що кремлівські правителі почали війну, бо хочуть відбудувати Російську імперію. Це завжди було небезпечно для народів, які жили по сусідству. Тому, щоб не допустити нападу на нашу батьківщину, ми створюємо нові військові частини. Цей танковий батальйон тут, у Сем’ятичах, буде оснащений танками K2. Це сучасні танки, розроблені в 21 столітті", – сказав міністр.

Формування 1-ї піхотної дивізії легіону розпочалося у вересні 2022. Планується, що вона складатиметься з 12 військових частин. Вони будуть розташовані в гарнізонах у чотирьох воєводствах: Підляському, Мазовецькому, Вармінсько-Мазурському та Куявсько-Поморському. Зрештою дивізія налічуватиме понад 30 000 солдатів і буде оснащений найсучаснішим обладнанням, у тому числі: південнокорейськими танками K2, танками Abrams, K9, безпілотними комплексами Krabs і Gladius. Найважливішим завданням 1-ї піхотної дивізії легіонів є зміцнення оборони східної стіни країни.