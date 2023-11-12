В Японії припиняє діяти програма безплатного проїзду для біженців з України

У листопаді припинить діяти японська урядова програма підтримки проїзду для людей, які евакуюються з України до Японії за допомогою комерційних рейсів.

Про це пише NHK.

Зазначається, що Японія розпочала цю програму в квітні минулого року як надзвичайний захід після вторгнення Росії в Україну. Уряд один раз на тиждень забезпечує місця на комерційних рейсах з Польщі для евакуйованих з України та несе витрати замість них.

До цього часу програмою проїзду до Японії скористалися понад 270 людей. Японський уряд припиняє програму, оскільки в грудні відповідно до переглянутого імміграційного закону буде задіяна нова система.

Згідно з нею люди, які втекли з районів конфлікту, але не відповідають критеріям Японії щодо статусу біженця, отримають гарантії, подібні до тих, які отримують біженці.

Система зосереджена на допомозі людям оселитися в Японії. Люди, визнані такими, що мають право на участь у цій системі, отримають той самий статус резидента, що й ті, хто визнаний біженцями. Їм також буде дозволено отримувати уроки японської мови та підтримку у працевлаштуванні.

Ще одним чинником, що стоїть за припиненням підтримки проїзду, є зниження попиту. Кількість людей, які користуються програмою, останнім часом зменшилася приблизно до однієї людини на рейс.

Агентство імміграційних служб заявляє, що зосередиться на допомозі евакуйованим з України оселитися в Японії за новою системою.

Раніше повідомлялося, що Японія надасть Україні допомогу в розмірі до 7 млрд доларів. Країна також скористається своїм досвідом і знаннями в галузі повоєнного відновлення і відновлення після природних катастроф для надання допомоги Україні.