Поблизу окупованого Скадовська росіяни розгорнули табір колишніх "вагнерівців"

Біля окупованого Скадовська росіяни розгорнули табір, у якому перебувають колишні "вагнерівці".

Про це повідомляє сайт Центру національного спротиву.

Зазначається, що колишніх найманців ПВК "Вагнера" нічим не забезпечують. Усі проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих волонтерів.

"Вагнерівці" не забезпечені транспортом та засобами індивідуального захисту. Наразі командування російських окупаційних військ на місцях визначається щодо подальшого застосування бійців.

Центр національного спротиву подякував підпіллю за інформування щодо дій ворога.

Нагадаємо, у кінці вересня президент РФ Володимир Путін доручив колишньому начальнику штабу ПВК "Вагнер" Андрію Трошеву створити військові загони добровольців для війни в Україні.

У червні відбувся невдалий заколот власника вангерівців Євгена Пригожина. На тлі тривалого конфлікту із російським Міноборони Пригожин заявив, що російська кадрова армія обстріляла вагнерівців та оголосив похід на Москву. Дійти до російської столиці не встиг – зупинився після дзвінка президента Білорусі Олександра Лукашенка. Однак за декілька десятків годин протистояння вагнерівці встигли збити декілька російських військових літаків та вертольотів.

Після завершення заколоту "вагнерівцям" поставили умову: виїхати до Білорусі або підписати контракти з Міноборони РФ.

У серпні Пригожин помер унаслідок авіакатастрофи. Разом із ним загинули і інші "топи" "групи Вагнера".