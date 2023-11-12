Ексглава НАТО пропонує приєднати Україну до Альянсу без окупованих територій, — The Guardian

Часткове членство попередило б Росію про те, що вона не може зупинити приєднання України до альянсу.

Ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен виступив із пропозицією щодо приєднання України до Північноатлантичного Альянсу без тимчасово окупованих Росією територій. Часткове членство України попередило б Росію, що вона не може зупинити приєднання України до альянсу. Такою думкою він поділився в інтерв'ю для The Guardian.

Расмуссен, який був генеральним секретарем НАТО між 2009 і 2014 роками, наполягає на тому, що план часткового членства України не символізував би заморожування конфлікту, а натомість означав би рішучість попередити Росію, що вона не може перешкодити Україні приєднатися до західного оборонного альянсу.

"Абсолютна достовірність гарантій статті 5 утримала б Росію від посилення атак на українській території всередині НАТО і таким чином звільнила б українські сили для виходу на лінію фронту", — зазначив колишній Генсек.

Зокрема, Росія має отримати чіткий меседж про те, що на будь-яке посягання території Альянсу НАТО буде відповідати.

Ексгенсек також перерахував три головні причини, чому Україні слід запропонувати членство в НАТО: По-перше, Україна в НАТО виступатиме "оплотом проти все ще агресивної Росії".

"Ми повинні усвідомити, що сірі зони є небезпечними. Нейтралітету в старому розумінні світу більше не існує. Сірі зони стають спокусою для Путіна атакувати", — такою, за його словами, є друга причина.

На думку Расмуссена, українська армія зараз є найбільш загартованою армією в Європі, і буде перевагою та прикладом для інших європейських держав.

Він зазначив, що загалом 25 країн, окрім країн G7, ведуть переговори про двосторонні угоди з безпеки з Україною в рамках угоди під назвою "Київський безпековий договір", який має виступати мостом до повноправного членства в НАТО. Договір передбачає масштабні передачі зброї, посилений обмін розвідданими та підтримку оборонної промисловості України, щоб вона могла більш незалежно виробляти зброю та боєприпаси.

Раніше керівник апарату генерального секретаря НАТО допустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації. У МЗС України відреагували: розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.