Партія Орбана збирається представити закон, що може посилити тиск на медіа та громадські організації

Законопроєкт передбачає створення офісу для контролю за медіа та ГО, що фінансуються з-за кордону.

Угорські правозахисники висловили застереження щодо нового законодавства, яке може посилити тиск на незалежні медіа та громадські організації. Йдеться про законопроєкт щодо створення офісу для розслідування діяльності, що загрожує "суверенітету" Угорщини, пише The Guardian.

Очікується, що правляча партія "Фідес" представить його у вівторок. У політсилі говорили, що новий законопроєкт може застосовуватися щодо політичних партій, які мають іноземне фінансування, а також, можливо, до медіа та громадських організацій, яким уряд закидає роботу під впливом американського уряду або ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан давно просуває ідею про те, що іноземні організації втручаються в угорську політику, а його критики діють проти національного інтересу. У 2017 році Угорщина схвалила закон проти неурядових організацій, який, на думку уряду, був розроблений для забезпечення прозорості груп, які отримують пожертви з-за кордону. Пізніше суд ЄС постановив, що закон порушує права угорців.

Зараз, коли Угорщина починає передвиборчу кампанію напередодні виборів до Європейського парламенту та муніципальних виборів наступного року, угорські журналісти та спостережні групи стурбовані тим, що уряд може зробити ще один крок у своїй кампанії, щоб примусити замовкнути критичні голоси.

Керівництво Telex, одного з небагатьох незалежних ЗМІ в Угорщині, нещодавно публічно попередило, що "під виглядом захисту суверенітету" уряд Орбана "оголосив війну критичній пресі".

Угорський професор Габор Поляк, який спеціалізується на медіаправі та медіаполітиці, зазначив, що поки неясно, чи "Фідес" застосовуватиме путінський підхід. Законопроєкт він назвав черговою загрозою незалежним громадським організаціям і незалежним ЗМІ.

Угорщина в деяких питаннях займає опозиційну до решти Євросоюзу позицію, в тому числі – у питанні військової підтримки України та її членства в ЄС. Зокрема, уряд Орбана погрожує блокувати рішення на користь України щодо початку перемовин про вступ до Євросоюзу на наступному саміті ЄС у грудні. Державний секретар угорського уряду Тамаш Менцер анонсував проведення консультацій з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.

Ще у вересні 2022 євродепутати заявили, що Угорщина більше не може вважатися повноправною демократією через зусилля уряду з підриву європейських цінностей.

Орбан неодноразово висловлював вигідні Росії наративи.