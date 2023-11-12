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Американський штат Вайомінг визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом

Місцева влада також проголосила листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид.

Американський штат Вайомінг визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом
Фото: EPA/UPG

Американський штат Вайомінг став 32-им штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

"Дякую губернатору штату Вайомінг Марку Гордону за солідарність з Україною. Дякую українській громаду по всіх штатах за активну кампанію з вшанування пам‘яті про жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів про цей жахливий злочин радянського режиму проти українців, скоєний 90 років тому", - написала вона у фейсбуці.

Маркарова нагадала, що традиційно в останню суботу листопада українці по всьому світу запалюють свічки в пам'ять про загиблих від Голодомору. Цього року це буде 25 листопада.

Посол запросила приєднатись у цей день до церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору, яка відбудеться у Вашингтоні.

Нагадаємо, 2 листопада ще три штати – Вашингтон, Мериленд і Аризона – долучились до визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

У жовтні ПАРЄ назвала Голодомор актом геноциду українського народу.

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