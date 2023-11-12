Джонсон запропонував проєкт для уникнення шатдауну без допомоги Україні. Білий дім розкритикував таке рішення

У Білому домі назвали проєкт "рецептом для ще більшого поширення хаосу".

Спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив резолюцію щодо тимчасового продовження фінансування, однак з різними термінами для різних державних структур. У Білому домі резолюцію назвали рецептом для посилення республіканського хаосу та ще більшої можливості для шатдауну. Пише The Hill та Acocciated Press.

За словами Джонсона, "східчаста" безперервна резолюція призведе до того, що частина фінансування буде запланована до 19 січня, а решта фінансування - до 2 лютого. Такий підхід може перешкодити переговорам про загальноурядове фінансування і заохотити Палату представників та Сенат до переговорів щодо 12 окремих законопроєктів про регулярне фінансування.

Резолюція щодо тимчасового продовження фінансування є звичним кроком для американського Конгресу, який надає змогу обом партіям уникнути урядового шатдауну та отримати додатковий час, щоб домовитися про бюджет на новий фінансовий рік. Однак зазвичай такий документ передбачає термін, до якого фінансування уряду продовжується в обсягах попереднього фінансового року.

Натомість нинішня пропозиція, внесена республіканцями-консерваторами на чолі з нещодавно обраним спікером передбачає продовження фінансування для різних державних структур на різні терміни.

Дата 19 січня буде граничним терміном фінансування для державних програм і установ, на які поширюються регулярні рахунки про асигнування, що стосуються сільського господарства, розвитку сільської місцевості та Управління з контролю за продуктами й ліками; розвиток енергетики та води; військове будівництво; транспорт, житлове будівництво та міський розвиток. Фінансування всіх інших установ і програм закінчиться 2 лютого.

Зазначається, що законопроєкт не передбачає виділення допомоги Україні та Ізраїлю – Джонсон вкотре наголосив, що ці питання треба розглядати окремо.

Видання "AP" пише, що у Сенаті різко розкритикували ініціативу консервативного крила республіканців та заявили, що ця резолюція не буде прийнята верхньою палатою.

У Білому домі взагалі назвали резолюцію, представлену Джонсоном "рецептом для посилення республіканського хаосу та ще більшої можливості для шатдауну.

У заяві, оприлюдненій Білим домом, наголошується, що такі дії республіканців "ставлять під загрозу критично важливі аспекти національної безпеки, а також внутрішні пріоритети".

При цьому звертається увага, що задля досягнення власних цілей консерватори ладні припинити фінансування військових, які виконують бойові завдання.

"Республіканці Палати представників мають припинити витрачати час на власні політичні розбіжності, зайнятися роботою та працювати у двопартійному режимі, щоб запобігти шатдауну", – йдеться в заяві Білого дому.

Нагадаємо, Білий дім закликав ухвалити масштабний пакет допомоги Україні, адже у чинних фондах залишилося мало ресурсів.