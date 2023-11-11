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Внаслідок обстрілу Херсона постраждали дві жінки. Внаслідок ударів виникла пожежа

Поранених госпіталізували.

Внаслідок обстрілу Херсона постраждали дві жінки. Внаслідок ударів виникла пожежа
Фото: Інна Варениця

У суботу після 15:00 росіяни атакували центр Херсона. Внаслідок атаки поранення отримали дві жінки. Про це повідомляє Херсонська ОВА

"Близько 15:20 російські війська вдарили по центральній частині Херсона. Внаслідок влучання ворожого снаряду в багатоквартирний будинок постраждали двоє людей", — зазначили в ОВА.

Фото: Інна Варениця

Поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості отримала 29-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні. У 53-річної херсонки контузія та травма ноги. 

Оновлено. Відомо, що росіяни не припиняють обстрілювати Херсон. Раз у пів години чути звуки вибухів. Однак люди намагаються приносити квіти до площі міста невеликими групами.

Фото: Інна Варениця

Голова Херсонської МВА повідомив, що ворог обострілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. Станом на 16:30 під ударом Дніпровський район.

Фото: Інна Варениця

Нагадаємо, за інформацією Херсонської обласної прокуратури, внаслідок осбрілів Херсону руйнувань зазнали багатоповерхівки та приватні будинки.

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